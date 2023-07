Adrien Rabiot, centrocampista della Juve, ha parlato di Didier Deschamps nell’intervista al canale Twitch

Intervenuto sul canale Twitch della Juventus, Adrien Rabiot ha svelato questo retroscena sul suo ct della Francia, Didier Deschamps.

PARLA CON DESCHAMPS DELLA JUVE – «Si, noi abbiamo un bel rapporto. Per lui la Juventus è un top club, parliamo spesso della Juventus. A lui anche piace il lavoro duro, per questo sa cosa vuol dire lavorare e giocare per la Juventus, l’importanza di vestire questa maglia. Abbiamo questa cosa in comune».

