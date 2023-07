Di Biase Juve, il classe 2005 riparte dalla Primavera. Sarà valutato da Montero nel corso del pre-campionato, i dettagli

È iniziata oggi anche la stagione della Juve Primavera di Montero. Agli ordini dell’allenatore c’è anche Gianmarco Di Biase, che ha cominciato allenandosi con l’Under 19.

Tuttavia, non si tratta di una situazione definitiva: il giocatore sarà valutato nel corso del precampionato per un possibile futuro in Next Gen.

