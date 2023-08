Il ds dell’Union Berlino, Ruhnert, ha parlato del trasferimento di Leonardo Bonucci dalla Juve. Le sue dichiarazioni

Il direttore sportivo dell’Union Berlino, Oliver Ruhnert, ha parlato del possibile trasferimento in Germania di Leonardo Bonucci dalla Juve. Le sue parole.

PAROLE – «Confermo che vogliamo prendere un difensore centrale. Credo che Bonucci sia un giocatore che in questo momento non avrebbe un costo per quel che riguarda il trasferimento. È un grande giocatore, un grande difensore e ha avuto una grande carriera. Entro venerdì vedremo se arriverà o no».

