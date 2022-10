Stefano Borghi, noto commentatore e telecronista, ha parlato anche del momento vissuto da Charles De Ketelaere

Dagli studi di DAZN, Stefano Borghi ha parlato così di De Ketelaere:

«Sta sentendo la pressione e poi è arrivato in un altro calcio. Ha avuto anche un infortunio. La testa non gli sta facendo fare le cose che sa fare. Il gol sbagliato contro il Monza lo fa ad occhi chiusi in una condizione normale. Io dico che va aspettato, il valore del giocatore è fuori discussione. Il Milan ha preso tanti giovani negli ultimi anni che poi sono esplosi dopo un periodo di rodaggio. Due esempi sono Tonali e Leao».

