Theo incanta ma non incanta stupisce. Il rendimento del francese è l’ennesima dimostrazione di quanto sia, per distacco, il miglior terzino al miglior terzino al mondo. L’ultimo a decantare le gesta di Theo è stato Stefano Borghi, nell’ultima puntata di “Taconazo“, a Cronache di Spogliatoio. Il giornalista ha paragonato il francese del Milan a Roberto Carlos.

Theo straordinario…con Leao poi

Da tempo in casa Milan è nata una fusione tra Theo e Leao, in stile Dragon Ball. Da questa fusion è nato Theao. I sincronismi che hanno trovato nel tempo le due ali rossonere sono assolutamente straordinarie, capaci infatti insieme di generare sistematicamente il caos in tutte le difese avversarie. Borghi sul tema ha dichiarato: “Con Leao funziona tutto alla perfezione: uno è il virtuoso ed è destro, l’altro sembra un pirata corsaro su quella fascia, ed è mancino“. Il giornalista poi si è focalizzato sul francese affermando: “È ritornato sui suoi migliori standard. Può essere che sia la sua migliore versione di sempre. Theo Hernandez è un capolavoro atletico, è spavaldo, ti bullizza sulla fascia. Adesso Theo è anche il terzino titolare della Francia, prima quasi non lo consideravano”.

Theo meglio di Roberto Carlos

Paragone illustre ma non forzato. Theo e Roberto Carlos hanno deliziato le platee attraverso le loro giocate. Il brasiliano sicuramente più potente al tiro ma, la tecnica di Theo, ha ben pochi rivali al mondo. Stefano Borghi ha sottolineato infatti che: “Il fatto che abbia fatto più gol di Roberto Carlos è impattante, ma non è un classico giocatore brasiliano. Theo Hernandez è il classico giocatore spagnolo, con quelle caratteristiche di esuberanza lì”

