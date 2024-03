Riccardo Trevisani ha commentato il sorteggio di Europa League che vedrà Milan e Roma affrontarsi ai quarti di Europa League.

Il sorteggio di Europa League ha concesso al Milan di evitare il Liverpool ma, al contempo, ha decretato l’accoppiamento con la Roma in derby europeo incerto e tutto da scrivere. Riccardo Trevisani, nel consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio ‘Fontana di Trevi’, ha argomentato sulle percentuali di passaggio del turno del Milan contro gli uomini di De Rossi.

Daniele De Rossi

Milan a rischio contro la Roma

Il sorteggio è apparso fin da subito a tutti molto equilibrato. La Roma in Europa ha sempre offerto ottime prestazioni, basti pensare alla vittoria della Conference due anni fa, e la finale persa lo scorso anno in Europa League. Inoltre la cura De Rossi sembra stia dando ottimi riscontri, rendendo la sfida ancora più incerta. Riccardo Trevisani ha le idee chare: “Per me il Milan rischia molto contro la Roma. Io penso sia favorito, ma non 80-20. Ce è una roba da 56-44.“

Che sfida sarà?

Il giornalista di Mediaset ha poi ripercorso gli ultimi incroci tra Milan e Roma, evidenziando che “il Milan l’ho visto – afferma Riccardo Trevisani- sempre talmente tanto bene con la Roma che penso che le cose possono solo migliorare con De Rossi, come poi pensavo anche su tutto il resto”. La doppia sfida si annuncia dall’esito incerto, aperto per tutte e due le squadre, Trevisani infatti afferma che “il Milan ha zone d’ombra in qualche movimento, in qualche zona difensiva, che però ha anche la Roma“. Infine ha espresso il proprio pronostico affermando che “vedremo altre belle partite, nonostante i derby in Europa sono spesso brutti. Vedremo non dico un Roma-Brighton, ma potrebbero finire entrambe le partite 2 a 2 e decidersi alla proroga“.

