Sono queste le parole Stefano Borghi, commentatore di Dazn che parla così del Milan ma soprattutto di Giroud.

Ecco le parole del commentatore Borghi sul Milan ma soprattutto su Olivier Giroud dopo la doppietta con la Francia, così a Dazn nella trasmissione Night Cup: “Giroud le pressioni non le sente. Uno che vince un Mondiale da centravanti senza fare un tiro in porta è uno che delle pressioni non se ne fa niente. Trovo che sia uno dei centravanti più tecnici che ci sia e in questo senso è il perfetto alter ego di Benzema e lo vediamo anche nel Milan.“

Conclude così: “Quest’anno ha ritrovato anche una prolificità che non aveva da tempo. È in fiducia, sta bene, è sicuro, è contento: quando un centravanti ha queste cose può avere 40 anni ma i gol li fa sempre.”

