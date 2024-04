Il telecronista di DAZN Stefano Borghi ha detto la sua sulla situazione del tecnico rossonero.

Stefano Borghi ha parlato di Pioli a Cronache di Spogliatoio. “Il motivo per il quale Pioli non solo non è celebrato come dovrebbe essere celebrato per quanto ha fatto e continua a fare con il Milan, ma è stato addirittura contestato, è da legare soprattutto ai suoi risultati nei derby, perché altrimenti saremmo alla follia pura. Pioli ha vinto uno Scudetto che non era preventivato, e l’ha vinto molto bene. Pioli ha portato il Milan in semifinale di Champions League, e di cosa stiamo parlando? Io credo che sia legato a questo. I 14 punti di distacco dall’Inter sono 14 punti in più che ha fatto l’Inter. Il Milan ha perso dei punti in una certa parte di stagione, perché aveva tanti infortuni, perché ha sbagliato delle partite, ma sono i tantissimi punti fatti dall’Inter, ma non i tanti punti persi dal Milan. Nessuno avrebbe potuto fare un punto in più rispetto a Pioli in questi cinque anni alla guida del Milan“.

Stefano Pioli

Sul futuro del tecnico

“Il ciclo di Pioli è finito? Forse. Io credo solo che Pioli, e non sto a qua a dire che meriti o meno la conferma, meriti sicuramente applausi continui e senza discussioni per tutto il suo ciclo milanista. La riflessione da fare, ed è una riflessione particolare ma determinante è: Pioli ha le carte in regola per essere riconfermato? La risposta è si. Nessun allenatore avrebbe fatto meglio di Pioli in questi 5 anni milanisti. 100%. Se io riconfermo Pioli, l’anno prossimo Pioli è l’allenatore del Milan con il 100% della fiducia di tutti? La risposta deve essere si anche qua, ma se per caso dovesse confermare Pioli e partire non benissimo, il Milan avrebbe un problema“.

L’articolo Borghi: “Pioli è stato contestato solo per i derby, in realtà merita applausi, può essere riconfermato” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG