Intervenuto dagli studi di Dazn, Stefano Borghi mette a paragone le rose di Inter e Juve, entrambe in lotta per lo scudetto.

LE PAROLE – «La rosa dell’Inter è la più forte ma quella della Juventus, assieme a quella del Napoli come potenziale è quella più vicina. Ha ragione Inzaghi quando parla di emergenza, sembra un’esagerazione perché la rosa dell’Inter è lunga e qualitativa, però se deve giocare Bisseck vuol dire che le scelte sono tirate, anche se è arrivato per crescere e ha già fatto tanti miglioramenti. Qual è la costante dell’Inter di questo periodo? Non prende gol e te lo fa alla fine del primo tempo: ha una capacità di colpire anche a morte le partite nei momenti determinanti. L’ha fatto col Lecce, l’aveva fatto con la Lazio e a Napoli: è una somma di cose».

