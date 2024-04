Stefano Borghi ha commentato negativamente la stagione di Chukwueze. A suo dire è stato tra le delusioni dell’anno.

Il Milan nell’ultimo periodo sta decisamente brillando, forte di un mese di marzo costellato di sole vittorie. Tra le tante noti positive in casa Milan, secondo Stefano Borghi, ce n’è almeno una negativa e porta il nome di Samuel Chukwueze.

Samuel Chukwueze

Delusione dell’anno

Chukwueze è stato il colpo estivo del Milan più caro, il suo cartellino è infatti costato al Club di Via Aldo Rossi, tra base fissa e bonus, quasi 30 milioni. Sul campo però il giocatore non ha confermato le premesse con le quali era arrivato. Stefano Borghi, Intervenuto a Taconazo, programma di Cronache di Spogliatoio, ha sottolineato che “Chukwueze non è sicuramente top 10 talenti del mondo, ma forse top 10 delusioni dell’anno”. Il giornalista ha poi motivato tale affermazione affermando che “mi aspettavo da Chukwueze quello che ho visto fargli fare nel Villarreal”. I motivi del “fallimento” sarebbero che “ha avuto delle difficoltà. Due motivi principali: entrambi per colpa sua, una più dell’altra. Chukwueze deve imparare a soffrire un po’ di più, deve impegnarsi un po’ di più, deve avere un po’ più di fame”.

In cosa deve migliorare Chukwueze

Stefano Borghi, oltre a criticare le performance di Chukwueze, ha inoltre analizzato quali step dovrebbe conseguire per offrire un maggior contributo alla causa rossonera. Il giornalista ha infatti dichiarato che “deve tirar fuori più carattere e cattiveria. Una volta Pioli lo ha fatto capire sottolineando come si allena Pulisic, come gioca Pulisic e quanto segna Pulisic“. Le ragioni di tale insuccesso sono anche di natura tattica, “Chukwueze mi aveva colpito tanto al Villarreal per la sua capacità di ricevere il pallone, tenerlo incollato al sinistro, partire e seminare. Quindi presuppone che quello sia un giocatore centrale al quale arriva il pallone sui piedi in una data zona di campo e allora poi la squadra si muove perché lui invade il campo con il pallone. Al Milan questo non succede. Devi metterti nelle condizioni di prendere credibilità”.

