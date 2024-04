Tuttosport, parlando del mercato del Milan, è convinto che al Milan bastino quattro colpi di mercato per centrare l’obiettivo scudetto.

Il secondo posto, qualora venisse centrato al termine della stagione, sarebbe sicuramente un buon risultato ma il Milan, soprattutto dopo le recenti parole di Cardinale, non può accontentarsi. Tuttosport sulle proprie colonne ha sviscerato il tema mercato rossonero per la prossima estate, elencando gli assi cardinali verso i quali il Milan si indirizzerà per centrare, dopo l’Inter, lo scudetto della seconda stella.

Stefano Pioli

Cosa serve al Milan

Tuttosport, prima di parlare di nomi, evidenzia i ruoli nei quali il Milan cercherà di intervenire nella prossima finestra di mercato estiva. Lo slot che prima di altri viene in mente è senza dubbio l’attaccante, soprattutto dopo l’ormai certo addio di Giroud al termine della stagione. La società di Via Aldo Rossi però non si fermerà a questo tassello, anzi, e cercherà di regalare a Pioli un centrocampista. Gli altri due ruoli su cui si muoverà il Milan saranno il difensore centrale, per sostituire Kjaer a scadenza, e un terzino sinistro che possa essere una valida alternativa a Theo.

I nomi

Svelate le carattestiche, Tuttosport ha poi messo nero su bianco anche i nomi su cui si stanno concentrando le maggiori attenzioni del Milan. Zirkzee è sempre in pole per sostituire il partente Giroud, restano però molto calde anche le piste con portano, in alternativa all’olandese, a Benjamin Sesko, Viktor Gyokeres e Santiago Gimenez. In mediana invece è forte l’interesse per Fofana che, proprio nelle ultime ore, ha lanciato più di un ammiccamento al Milan, e il fratello di Marcus Thuram dell’Inter: Khéphren Thuram. Per la difesa spunta il nome di Benoît Badiashile del Chelsea, giocatore che con i Blues non sta trovando spazio e che potrebbe essere una valida opzione per Milan.

