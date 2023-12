Emre Can, centrocampista del Borussia Dortmund, ha così parlato dopo l’eliminazione dei tedeschi dalla Coppa di Germania

Emre Can ha così parlato dopo l’eliminazione del Borussia Dortmund dalla Coppa di Germania per mano dello Stoccarda.

LE PAROLE – «Ognuno di noi dovrebbe fare mea culpa, io per primo. Pressiamo poco e non siamo abbastanza coraggiosi quando abbiamo la palla. Siamo sempre sotto pressione perché gli avversari giocano meglio. Dobbiamo unirci perché le cose non possono continuare così».

