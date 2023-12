Benjamin Pavard sta piano piano recuperando dall’infortunio al ginocchio accusato contro l’Atalanta: le ultime

Benjamin Pavard sta piano piano recuperando dall’infortunio al ginocchio accusato nella gara del Gewiss Stadium contro l’Atalanta.

Il difensore centrale nerazzurro non sarà presente tra i convocati per la gara contro l’Udinese di sabato sera a San Siro e l’idea dell‘Inter è chiara. Nessuno vuole affrettare i tempi di recupero, nonostante il recupero stia procedendo molto bene. Il difensore potrebbe comunque tornare in campo entro la fine del 2023.

