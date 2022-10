Sebastien Haller, attaccante del Borussia Dortmund, ha fatto il punto della situazione sul suo rientro in campo

L’anno scorso di questi tempi, Sebastien Haller era la stella della Champions League. La sua partenza nella manifestazione era stata straordinaria, a partire dalla prima gara del suo Ajax, con 4 reti allo Sporting Lisbona. In seguito l’attaccante aveva colpito anche il Besiktas e il Borussia Dortmund, sia all’andata che al ritorno. Proprio il club tedesco lo ha voluto quest’estate, purtroppo senza poterlo utilizzare perché gli è è stato diagnostico un cancro ai testicoli. A Uefa.com Haller ha raccontato il decorso della sua guarigione dopo l’operazione alla quale è stato sottoposto.

LE PAROLE – «Sono in ospedale da cinque giorni. Sono costantemente attaccato a una flebo. Mentre il trattamento è in corso, non mi è permesso alzarmi dal letto. Dopo avrò due settimane di riposo per riprendermi dalla chemioterapia. A seconda della progressione del cancro e della sua diffusione, potrei aver bisogno di un intervento chirurgico. Molte persone mi chiedono quando tornerò, ma dipende da tante cose, è difficile dare una risposta concreta».

L’articolo Borussia Dortmund, Haller: «Non so ancora quando tornerò» proviene da Calcio News 24.

