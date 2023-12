Borussia Dortmund ko verso la sfida in Champion League contro il Paris Saint-Germain: il Milan osserva preoccupato

Il Borussia Dortmund cade in campionato a quattro giorni dalla sfida contro il PSG, una gara che anche il Milan seguirà con grandissima attenzione in vista di un difficile ma non ancora impossibile passaggio del turno in Champions.

I tedeschi cadono in casa contro il Lipsia e si allontanano dal quarto posto. Decisive le reti di Baumgartner e Poulsen e l’autogol di Bensebaini; inutili per i gialloneri i gol di Sule e Fullkrug.

