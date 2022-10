Borussia Dortmund, c’è mezza Europa sulle tracce di Jude Bellinghame, giovane talento del centrocampo giallonero

Secondo quanto riportato da Sport, i grandi club europei non mollano la presa per Jude Bellingham e sono pronti a dare l’assalto al giovane talentino del Borussia Dortmund.

United, Liverpool e Chelsea in Inghilterra e Real Madrid in Spagna: ecco chi è pronto a mettere mano al portafoglio per scommettere sul 19enne centrocampista, leadere dei gialloneri.

L’articolo Borussia Dortmund, mezza Europa all’assalto di Bellingham. Ecco chi lo vuole proviene da Calcio News 24.

