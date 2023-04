Il Borussia Dortmund ha annunciato di aver rinnovato ufficialmente il contratto di Marco Reus, capitano dei gialloneri

Di seguito il comunicato ufficiale del Borussia Dortmund su Marco Reus.

COMUNICATO – Nell’ultima parte della stagione, il Borussia Dortmund e il suo capitano stanno inviando un segnale importante: Marco Reus (33), nato a Dortmund, passato per la prima volta all’F-Jugend del BVB a metà degli anni ’90 a sei anni, ha ha cambiato il suo contratto in scadenza prorogato di un altro anno fino al termine della stagione 2023/24. Dall’estate inizierà la sua dodicesima stagione da professionista in maglia giallonera e, visti gli attuali 161 gol ufficiali, è ancora a 16 dal record stabilito dalla leggenda del club Adi Preißler.

