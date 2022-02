Botman vuole il Milan, rifiutata un’offerta inglese

Non lascerà il Lille durante questa finestra di calciomercato ma Sven Botman ha le idee chiare sul suo futuro. Come confermano le dichiarazioni del procuratore del calciatore, ci sono diversi club interessati al gigante olandese e il Milan sembra una destinazione gradita. Secondo quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.com, il Lille ha detto no a un’offerta di 40 milioni di euro più bonus (la maggior parte legati a traguardi individuali del giocatore) degli inglesi del Newcastle, che in queste ore hanno fatto un ultimo tentativo.

Il difensore olandese non volerà in Inghilterra ma resterà in Francia fino al termine della stagione. Solo a giugno deciderà cosa fare: difficile un rinnovo del contratto in scadenza nel 2025, più facile un addio. Il Milan resta alla finestra e sembra aver già incassato il “sì” del calciatore, a un passo dall’approdo in Serie A.