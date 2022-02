Carnevali conferma: “Scamacca? L’Inter è arrivata prima”.

L’Inter ha messo le mani su Scamacca e Frattesi per la prossima estate. I due gioielli dell’Under 21 hanno convinto Marotta e Ausilio della bontà dell’operazione. Un doppio colpo da circa 60 milioni di euro. L’ad Carnevali conferma la pole position del club nerazzurro. Un’operazione che sembra già a buon punto. Ecco le parole del dirigente a Sky Sport: “Investiamo sui giovani. Sappiamo che abbiamo ragazzi di talento come Scamacca, Raspadori e Frattesi. Tutti giovani, per i quali abbiamo richieste da varie società”.

“Sappiamo che prima o poi dovremo cederli e speriamo che i ragazzi che abbiamo acquistato ora siano i futuri campioni. È una strategia che adottiamo da anni e che ci dà dei frutti. È una soddisfazione vedere questi ragazzi nel giro della Nazionale. L’Inter su Scamacca? È stata una delle prime a richiederlo, ci sono state richieste anche dall’estero di club che volevano prenderlo subito. Abbiamo resistito, anche perché abbiamo già ceduto Boga. Non avevamo necessità di vendere a gennaio. L’Inter è stata una delle prime ad arrivare su Scamacca, ma anche su Frattesi. I grandi club devono essere bravi in questo, ad arrivare prima degli altri”.