Tentativo last minute della Fiorentina per Vecino

L’Inter può lasciare andare Vecino in queste ultime ore di calciomercato. Secondo La Nazione potrebbe esserci un’offerta al fotofinish della Fiorentina per l’uruguaiano. Il tempo stringe e non è facile ipotizzare un cambio di maglia così repentino ma il calciomercato ci ha insegnato che nulla è impossibile.

I viola possono fare spazio a Vecino cedendo Pulgar e Amrabat. Per il centrocampista interista restano due opzioni: salutare subito l’Inter o giocarsi le proprie chance in questi ultimi mesi in nerazzurro. In caso di addio, per Vecino si tratterebbe di un ritorno all’ombra della Fiesole visto che dal 2015 al 2017 ha indossato la maglia viola. Un motivo in più per rivivere alcune emozioni della sua importante carriera. La Fiorentina tenta il colpo sul finale di questo appassionante calciomercato.