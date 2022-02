Ecco perché l’Inter è in vantaggio su Scamacca

Gianluca Scamacca ha scelto l’Inter. Non sembrano esserci più dubbi e dopo le parole dell’ad del Sassuolo Carnevali, ecco nuove indicazioni raccolte da Sky. Secondo l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, “l’Inter è in vantaggio anche perché la Juventus, dopo l’acquisto di Vlahovic, non c’è più sul giocatore”.

Il giornalista poi aggiunge: “I rapporti tra Marotta e Carnevali sono eccellenti e l’Inter si è mossa con l’agente del giocatore, che ha già portato all’Inter Dzeko e Correa. I rapporti con Lucci sono preferenziali. E anche la volontà del giocatore è di restare in Italia e ritiene l’Inter il passaggio giusto per diventare tassello fondamentale di un grande club. L’operazione è impostata e sicuramente c’è una corsia preferenziale che l’Inter vuole percorrere”.