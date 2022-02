Mercato, il Napoli sfida l’Inter per Raspadori

Un nuovo duello di calciomercato va in scena sui minuti finali di questa sessione invernale di calciomercato. Giacomo Raspadori è finito nel mirino del Napoli di De Laurentiis. Secondo quanto riferisce Sport Mediaset, infatti, il club azzurro, alla ricerca di un sostituto di Lorenzo Insigne, promesso sposo del Toronto FC, avrebbe allacciato i primi contatti con il Sassuolo, proprietario del cartellino del calciatore nel giro della Nazionale di Mancini.

Il Sassuolo valuta il suo attaccante non meno di 35 milioni. Una cifra che spaventa le pretendenti. Difficile pensare a un affondo in tempi rapidi da parte dei nerazzurri, già impegnati sul doppio colpo Scamacca-Frattesi. Per il Napoli, alle giuste condizioni, il calciatore può interessare e troverebbe maggiore spazio rispetto a un approdo in nerazzurro. Resta da capire cosa farà il club campano con Mertens e se approfondirà il discorso.