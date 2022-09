Scambio di opinioni tra Keane e Matic: «Non possono essere tutti nel tuo cuore» «Deve capire che il calcio è cambiato»

Scambio di opinioni tra due pesi massimi del calcio: Roy Keane e Nemanja Matic. L’ex calciatore, ora opinionista, infatti poco tempo fa aveva detto del serbo attualmente alla Roma: «Dice che lo United sarà sempre nel suo cuore, ma anche il Chelsea e il Benfica. Non possono essere tutti nel tuo cuore».

Non è tardata la risposta del centrocampista giallorosso, intervistato dal Times. Di seguito le sue parole.

«Ho rispetto per quello che ha fatto, ma deve capire che il calcio è cambiato. Se ho giocato per il Chelsea, non posso dire che lo odio. Non posso essere arrabbiato quando parlo con la stampa dopo la partita. Il modo in cui si comportava in campo, oggi per il 70% delle volte sarebbe da cartellino rosso. Non puoi tirare un pugno quando ci sono tutte le telecamere del mondo. Il vero eroe si vede quando esci per strada e dici qualcosa, ma è sempre stato molto gentile con me. Quindi quello che dice in pubblico, ad essere onesto, non mi interessa molto. So cosa ho fatto nella mia carriera e sono molto felice».

L’articolo Botta e risposta tra Roy Keane e Matic proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG