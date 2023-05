Boufandar Juve, messaggio del talentuoso marocchino dopo il ko in finale di Coppa d’Africa Under 17: le sue parole

Marocco ko nella finale di Coppa d’Africa Under 17, con il Senegal che vincendo 2-1 ha sollevato il trofeo. In campo anche Adam Boufandar, talento della Juventus Under 17, che sui social si è poi espresso su quanto successo.

IL MESSAGGIO – «Purtroppo non è andata come previsto, ma possiamo essere orgogliosi del grande viaggio che abbiamo fatto. DIMA MAGHRIB».

The post Boufandar Juve, dopo il ko in finale di Coppa D’Africa Under 17: «Non è andata come volevo, ma…» – FOTO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG