Ludovica Mantovani, presidentessa della divisione calcio femminile, ha parlato di importanti novità in arrivo anche grazie alla Juve

Ludovica Mantovani, presidentessa della divisione calcio femminile, ha così parlato nella sua intervista a L Football.

LE PAROLE – «Un bilancio sicuramente interessante come prima stagione con il professionismo. Abbiamo voluto e richiesto questo nuovo format che secondo noi ha portato il campionato ad essere interessante fino a poche giornate dalla fine. Oggi premiamo la Roma che ha già conquistato il titolo in anticipo ma la Poule Salvezza, per esempio, è ancora aperta. Sicuramente questi scontri diretti hanno portato ad avere un livello tecnico più elevato. Le società sono chiamate a investire sempre di più per raggiungere l’obiettivo qualificazione Champions o per vincere il campionato. E non dimentichiamoci che dalla stagione 2024/25 avremo tre posti in Champions League grazie al percorso di Roma e Juventus in questi anni».

