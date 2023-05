Giuntoli Juve, con l’arrivo del nuovo DS Massimiliano Allegri andrebbe via La verità sembrerebbe essere un’altra

Secondo quanto scrive Gazzetta.it, Cristiano Giuntoli, nei colloqui avuti con il board della Juventus, avrebbe espresso una certa stima nei confronti di Massimiliano Allegri.

Nonostante le tante voci e i risultati non esaltanti di questa stagione, il tecnico bianconero potrebbe quindi rimanere in sella anche nella prossima annata. Sempre che lui non voglia cambiare aria.

