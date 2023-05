Probabili formazioni Empoli Juve, le possibili scelte di Allegri in vista del match in programma lunedì al Castellani

Juventus in campo lunedì sera al Castellani, lì dove i bianconeri, con l’Empoli, chiuderanno questa 36esima giornata di campionato.

Secondo quanto scrive Gazzetta.it, Massimiliano Allegri starebbe pensando a diversi cambi di formazione dall’inizio. In difesa, al posto dello squalificato Danilo, possibile chance per Rugani, così come sulla destra potrebbe toccare a Barbieri vista l’assenza di Cuadrado. A centrocampi i rientri dal primo di Miretti e Paredes, con Kostic sulla corsia mancina. In avanti, con Vlahovic, potrebbe esserci Milik.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Barbieri, Miretti, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. All. Allegri

The post Probabili formazioni Empoli Juve: le possibili scelte di Allegri appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG