Momenti di paura in Premier League, durante Bournemouth-Luton. Tom Lockyer, capitano della squadra ospite, è collassato a terra al 60′ della partita.

Tom Lockyer has collapsed on the field during the Luton vs Bournemouth match. Pray for Tom! pic.twitter.com/9b0cfWKKF7

— Max Statman (@emaxstatman) December 16, 2023