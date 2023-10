Brachino sullo scudetto: «Presto per i bilanci, ma possiamo già dire che…». Le sue dichiarazioni a Sportitalia

Claudio Brachino è intervenuto a Sportitaliamercato per parlare della corsa scudetto, un obiettivo che riguarda da vicino anche il Milan. Le sue parole.

BRACHINO – «È troppo presto per fare bilanci ma le Romane sono rimaste già davvero indietro. Se quelle davanti dovessero tenere questo passo mi sembra impossibile per le altre recuperare. Le due milanesi vanno forte, poi ci sono Napoli e Juve. Fiorentina e Atalanta sono interessanti, potrebbero essere le rivelazioni in zona Champions. le due romane le vedo nettamente dietro al momento»

