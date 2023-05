Braghin: «Nuovo format Serie A femminile? A mancare sono gli investimenti…». Le parole del direttore della Juventus Women

Stefano Braghin, Head of Juventus Women, ha parlato così a L Football in occasione della Festa dello Sport, organizzata dal quotidiano Il Foglio, allo stadio Meazza di Milano.

NUOVA FORMULA – Con tutte le formule nuove bisogna un po’ abituarsi. È particolare, un po’ diversa. Ha avuto momenti buoni con scontri tra squadre competitive ma è chiaro che magari ha lasciato spazio a qualche critica legata al fatto che si gioca molto spesso con le stesse avversarie ed è un po’ la doppia faccia della medaglia. Sicuramente non risolverà mai il problema di poter avere tante squadre competitive. Quando ci sono molte squadre competitive il format diventa meno importante. Più si parla di format e più vuol dire che ci sono soluzioni a palliativi che si cercano per trovare una competitività che invece andrebbe cercata in investimenti per costruire squadre più forti. Oggi è un movimento che fa ancora fatica a trovare fuori dai club e dalla Federazione investitori che permettano di avere squadre e campionati competitivi.

DIRITTI TV – Per quanto riguarda i diritti del Mondiale io penso che qualunque nazionale debba essere visibile per gli italiani anche se questo costerà un po’ di più e uscire da una logica prettamente commerciale per entrare in una logica di servizio per gli appassionati. Per quanto riguarda il campionato è una vecchia battaglia perché da un lato servirebbero più risorse anche dalle tv per avere partite più belle, ma le televisioni vogliono gare più belle per dare più soldi. Non ho una risposta se non quella che di dire che entrambe le componenti devono mollare qualcosa. Dal lato club e organizzatori qualcosa in più per andare incontro alle televisioni e quest’ultime vedere nel calcio femminile una prospettiva e non un ritorno immediato

