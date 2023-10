L’ex portiere del Milan, Simone Braglia, ha detto la sua in vista del nono turno di Serie A nel quale i rossoneri sfideranno la Juve

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, Simone Braglia dice la sua in vista di Milan-Juve e del prossimo turno di campionato.

MILAN MANDA SEGNALE AL CAMPIONATO SE BATTE LA JUVE? – «Sì. Il Milan ha reagito da grande squadra dopo aver perso 5-1 il derby. Ha risposto di squadra e come società. Non so chi altro avrebbe avuto la forza di rispondere così sul campo. Se il Milan vince con la Juve dà un ulteriore messaggio al campionato. Il Napoli? Per me ci sono troppi problemi all’interno per definirsi antagonista».

DI CHI PUÒ ESSERE QUESTA GIORNATA? – «Punto per forza sul Milan. Se Inter e Milan dovessero dare un altro segno di forza, chi le può riprendere poi? Non ne vedo. Sarà dura andarle a riprendere».

