Le parole a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, dell’ex portiere Simone Braglia su Leao in vista di Milan Atalanta:

LE PAROLE – «Quando sento che Leao si è riposato mi si rizzano i capelli. In qualsiasi partita dovrebbe dare il massimo. Il problema del Milan è che nessuno dà il massimo ora, cosa che porta a dire che è stata sbagliata la campagna acquisti. E poi non c’è fase d’interdizione e un’identità. Cosa che invece c’è nell’Atalanta, visto che i risultati parlano chiaro. Pur avendo Leao le qualità per fare la differenza, quest’anno De Ketelaere sta facendo lui la differenza»

