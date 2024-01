Braglia va all’attacco: «Pioli parla troppo? Lo fa chi sa che…». Le sue dichiarazioni ai microfoni ddi TMW Radio

Braglia è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare di Pioli e del Milan. Le sue dichiarazioni sui rossoneri.

BRAGLIA – «Mou credo che arriverà fino alla fine, escludo categoricamente l’esonero anche in caso di ko a Milano. Che parli troppo Pioli? Quando uno si sente in difficoltà e capisci che il tuo tempo è finito fai così. Il Milan era impenetrabile in difesa, oggi invece non c’è più questa solidità dietro»

