Brahim Diaz ha raccontato tutte le emozioni del gol realizzato sabato pomeriggio contro la Juventus a San Siro

Durante l’intervista a Cadena Ser, Brahim Diaz ha raccontato le emozioni del gol alla Juve:

GOL ALLA JUVE: «È stato un gol molto bello, soprattutto perché ci ha portato i tre punti. Era una partita fondamentale contro una rivale diretta: è stata una grande serata. Gol alla Maradona ed esultanza alla Messi? Non mi piacciono i paragoni. Ho segnato il gol e, per l’emozione, ho festeggiato in quel modo. Non c’entra nulla, non era affatto previsto. È stato un gol molto bello e i festeggiamenti sono stati ancora più belli per tutti i compagni di squadra, perché si vede che mi vogliono molto bene ed è stato spettacolare. Ricordo che leggo il gioco, anticipo, vedo lo spazio, ho quel dribbling, vedo il difensore e, in quel momento, sono andato verso di lui, ho fatto diversi cambi di passo e ho tirato con l’anima».

