Braida sicuro: «Milan in un buon momento. Champions? È il suo habitat». Le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb

Intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb, l’ex direttore sportivo del Milan Ariedo Braida ha parlato così dei rossoneri.

BRAIDA – «Il Milan mi sembra in un buon momento. Domenica aveva diverse defezioni e quando mancano giocatori importanti come Leao, che è indispensabile, diventa tutto più insidioso. Il portoghese ha qualità devastanti ed è importantissimo. Poi a parte tutto, la squadra deve giocare da gruppo per vincere, quella di oggi è una partita fondamentale. La possibilità di passare il turno ce l’hanno tutti. In caso di vittoria sarebbe una bella ipoteca. Altrimenti c’è da soffrire fino all’ultimo. Sta comunque facendo bene. Il momento del derby è stato negativo ma poi la squadra si è ripresa. A volte i risultati non arrivano per mille motivi. Il Milan è il Milan. E oggi giocherà una partita per cercare di superare l’ostacolo Dortmund. In Champions la storia è molto importante e questa competizione l’habitat naturale del Milan»

