Massimo Brambati ha rilasciato queste dichiarazioni su Maurizio Sarri e sulla vittoria della Lazio contro la Juventus

Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato anche di Juventus.

SARRI – «Sta facendo qualcosa di sorprendente, ma sono sorpreso in parte. Ho sempre ammirato Sarri. Per la Juventus è stato un errore non il prenderlo ma mandarlo via subito. Con la Lazio sta facendo qualcosa di straordinario. Non so se è voluto o meno, ma essere arrivato qui lasciandosi solo il campionato ora fa la differenza. Oggi non avere altri impegni ti permette di schiacciare sull’acceleratore e in questo è bravo Sarri».

JUVE – «Alla Juventus concedo delle attenuanti. L’inizio di campionato è disastroso, ma tenere in mano un gruppo in una situazione esterna come quella non era semplice. Allegri di sicuro ha avuto le sue colpe, soprattutto sotto l’aspetto della preparazione fisica. Ma Pogba non lo ha mai avuto ed era l’acquisto centrale. E Chiesa ce l’ha solo ora, quando doveva rientrare a settembre».

