Massimo Brambati, l'ex giocatore e oggi procuratore sportivo parla così a TMW Radio dell'Inter.

Sono queste le parole di Massimo Brambati, l’ex calciatore, parla così a TMW Radio della situazione dell’Inter: “Problemi? L’Inter se li trascina da quando è arrivata questa proprietà. Dall’arrivo di Conte è cambiata la politica del governo cinese e lì è cambiato tutto anche per l’Inter. È allarmante. Certo è che sono legati a un prestito che ha interessi altissimi, quasi da strozzinaggio e deve essere o chiuso o rinegoziato. E qui c’è il nodo, che coinvolge il futuro dell’Inter“.

Conclude parlando di Marotta: “Non ho sentito più nessuno e non ho notizie. Io so dell’incontro che c’è stato tra Elkann e Marotta, ma nulla di più. Non è detto che abbiano parlato per forza di un ritorno alla Juventus. Per me è un dirigente di altissimo profilo, che sa muoversi. Certo, qualche errorino è stato fatto, vedi Skriniar.“

