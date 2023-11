Brambati commenta: «Facile dire #Pioliout, ma chi viene al suo posto? La difficoltà…». Le parole dell’ex calciatore e procuratore

Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di TMW del Milan e di Pioli che è finito nel mirino dei tifosi rossoneri. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Non c’è equilibrio. A inizio campionato il Milan parte bene e tutti a dire che Pioli è un fenomeno ad aver messo tutto a posto con tanti cambi in estate, ora è di nuovo scemo. E’ un allenatore che ha tracciato una strada al Milan, gli ha ridato continuità in Europa. La difficoltà era iniziata già lo scorso anno, il centrocampo dello Scudetto non c’è più. Pioli ha vinto lo Scudetto, per me non deve andare via, al limite dovevi fare piazza pulita se volevi dare un colpo di spugna. Hai mandato via i dirigenti e tenuto lui, ora che fai? Sei comunque a sei punti dalla vetta. Sono tutte con deficit rispetto allo scorso anno, tranne Inter e Juventus. Oggi ho letto che Leao che deve diventare leader. Il più bravo non è detto che sia un leader, servono certe qualità per esserlo. Facile dire #Pioliout, ma chi viene al suo posto? Solo Conte, ma ce li hai i soldi per lui?»

