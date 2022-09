Sono queste le parole di Massimo Brambati, così parla a TMW Radio della Juventus e di Max Allegri, ecco le sue parole.

Parla così Massimo Brambati a TMW Radio della Juventus e del tecnico Max Allegri: “Credo che sia inadatto a questa Juventus. Questa squadra aveva bisogno di essere ricostruita e lui non è un allenatore capace a ricostruire ma più a gestire una squadra che va forte ed è piena di campioni, come era la sua Juve. Non è adatto a questo tipo di Juve, ma erano adatti più altri tecnici che sanno lavorare su problemi di costruzione.“

Massimiliano Allegri

Conclude così il giornalista: “Ma per me non è tutto o solo colpa di Allegri, ma soprattutto della proprietà, che ha scelto dei dirigenti anche loro inadatti, inesperti e non competenti, come Arrivabene, che non conosce il sistema calcio. E’ arrivato ieri, è logico che non possa conoscere certe dinamiche.“

