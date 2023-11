Brambati critica: «Contro la Fiorentina un brutto Milan. Mi auguro questa cosa in Champions». Le dichiarazioni dell’ex calciatore

Massimo Brambati ha analizzato la sfida tra Milan e Fiorentina a TMW Radio. Queste le sue parole anche in vista del Borussia Dortmund.

PAROLE – «Un brutto Milan. Se quel tiro di Mandragora fosse andato in gol, cosa sarebbe successo? La dimostrazione di forza e compattezza c’è solo se vinci? Per me non c’è compattezza, ho visto una Fiorentina male, non se per meriti del Milan, però i rossoneri li ho visti male. Non mi convince assolutamente. Mi auguro la trasformazione in Champions».

