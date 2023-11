Mercato Milan, Krunic ai saluti? Manca l’accordo per il rinnovo e questa squadra lo vuole a gennaio. Le ULTIME sul rossonero

Krunic può salutare i rossoneri già a gennaio.

Come riportato da Calciomercato.com, il centrocampista rossonero non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo e il Fenerbahce vuole provarci già nella sessione di gennaio con il mercato Milan pronto ad ascoltare nuove proposte.

