Brambati critica l’Inter: «Finale di Champions grazie al girone favorevole» Le parole dell’opinionista

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati, ha parlato di Inter e della finale di Champions dello scorso anno:

«Devo fare un po’ il critico. Nel senso che Marotta e Ausilio hanno fatto un lavoro straordinario, hanno sempre messo in mano squadre competitive ai propri tecnici. Credo che sia arrivata in finale di Champions anche grazie a un girone favorevole e al sorteggio. La squadra è forte, Inzaghi ha sicuramente dei meriti di sicuro, ma ha la squadra. Anche Allegri, Zaccheroni, Conte, hanno vinto al primo colpo dopo che venivano da un club non di grande spessore. Lui ha lottato il primo anno ma il secondo ha perso malamente. Marotta lo scorso anno gli disse ‘o addrizzi la stagione o te ne vai».

