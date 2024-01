Massimo Brambati ha commentato lo stato di forma dell’Inter visto nelle ultime partite di campionato a TMW Radio

Massimo Brambati ha parlato dell’Inter nel suo intervento a TMW Radio. Ecco quali sono le sue dichiarazioni:

«L’Inter si conferma la più forte, anche se a mio avviso nel finale del girone d’andata ha avuto un calo e bisogna menzionare anche l’eliminazione della Coppa Italia. Le prestazioni non brillanti sono coincise con qualche episodio arbitrale a favore, fa pendant col fatto che prima le partite le vinceva in modo strameritato, oggi sta facendo un po’ più di fatica. Non so se sia solo un calo fisico, magari il non essere abituati a lottare con una squadra dietro può incidere perché ti dà pressione. Scappare come ha fatto il Napoli è una cosa, avere una concorrente così feroce alle spalle porta grande nervosismo. Nemmeno a Napoli, nonostante il 3-0, avevo visto una buona Inter. Nel giro di un mese ci sono episodi, anche arbitrali, che hanno fatto girare a suo favore le partite»

L’articolo Brambati: «Inter la più forte ma è in calo. Inoltre non è abituata a…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG