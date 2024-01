Massimo Brambati ha svelato dei retroscena di mercato che riguardano Matias Soulè e Kenan Yildiz

Massimo Brambati ha parlato, ai microfoni di Tmw Radio, e ha svelato alcuni retroscena di mercato sulla Juve.

PAROLE – «La verità è una: un mio amico agente è stato a Riad a pranzo con Ausilio, so che il West Ham ha offerto 11 milioni di sterline per Carboni, che è al Monza, ma ha risposto picche. Per Soulè è arrivata un’offerta del Crystal Palace e la Juve ha detto no e 22 per Yildiz e ha detto no. Pare che Ausilio abbia detto che sono solo, perché Zhang non si vede da sei mesi. Per questo i dubbi sulla proprietà, quelli che abbiamo noi, ce li hanno anche Lautaro e l’agente. Lautaro non chiede più 6-7 mln, se Haaland ne prende 30 magari lui ha un Real che gliene da 15 o un City che gliene da 17».

