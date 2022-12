Sono queste le parole di Massimo Brambati, a TMW Radio parla dell’Inter e del possibile rinnovo di Skriniar.

Ecco le parole di Massimo Brambati, a TMW Radio parla dell’Inter: “Mi domando perché slitta sempre la data, continui rinvii? Non riesco a capire, se un giocatore vuole rimanere lo fa. Tanto i soldi del PSG non li avrà, quindi io firmerei a 6 milioni, che è una cifra al rialzo“.

Conclude così il giornalista: “L’errore è stato fatto nel momento in cui poteva essere venduto e non lo hai fatto. Perderlo a zero e prendere invece 60 milioni cambia, soprattutto per una squadra in difficoltà come l’Inter“.

Vedremo quindi cosa farà il calciatore dell’Inter, Milan Skriniar se rinnoverà il contratto oppure se deciderà di lasciare i nerazzurri per provare nuovi campioni come la Ligue One o la Premier League.

