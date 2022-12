Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia parla al canale YouTube di QSVS, parla della situazione societaria dell’Inter.

Sono queste le parole di Fabio Ravezzani, attraverso il canale di Youtube di QSVS, parla così dell’Inter il direttore di Telelombardia: “Bisogna dire due cose molto chiare: la prima, non è vero che Steven Zhang ha una visione straordinaria, che vuole lo scudetto e che vuole rilanciare l’Inter. Steven Zhang ha la necessità o di vendere l’Inter (ma ricavandone ben poco, visto l’indebitamento), o di cercare di andare avanti con ulteriori prestiti. Questo obbligherà l’Inter a vendere dei big per ripagare i prestiti. E’ un gioco pericoloso.“

Conclude cosi il giornalista: “Vero che la famiglia Zhang ha messo tanti soldi nell’Inter, ma ha raggiunto successi molto parziali: uno scudetto, è vero, ma anche campagne europee terminate piuttosto presto. Per i tifosi dell’Inter non c’è un nuovo vento alle porte, ma uno tsunami, se è vero che verranno venduti tre titolari (Skriniar, Dumfries e uno tra Lautaro, Barella e Brozovic). Andremmo incontro a un’Inter pesantemente ridimensionata. L’auspicio è che questo non accada, ma da qui a celebrare la situazione nerazzurra come florida ce ne passa“.

