Massimo Brambati ha rilasciato queste dichiarazioni su Massimiliano Allegri e la Juventus dopo l’infortunio di Danilo

Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato di Juventus.

MILAN JUVE – «Il Milan è favorito, perché è più forte, come organico, come progetto, e visto che Allegri parla e dice che non ci sono catene, dico che si stavolta è inceppata. Si è adirato per la ‘catena di infortuni’ qualche settimana fa, ora spero che la domanda gli venga rifatta. Danilo si è fatto male col Brasile ma il 99% degli allenamento li fa con la Juve e si è fatto male a livello muscolare. Chiesa poi anche, qualcosa ce l’ha. Per me fa un allenamento in cui la forza viene toccata con metodi antichi. Quando ci sono sovraccarichi certe cose le vai a pagare. Il Milan, nonostante Maignan e Theo Hernandez, parte avvantaggiato per il fattore campo e non solo. Il calcio però è strano e ci possono essere sorprese. E’ poi è vero che Rugani non è Danilo, ma le ultime volte che l’ho visto non mi è così dispiaciuto».

CASO FAGIOLI – «E’ un fattore importante non avere Pogba e anche Fagioli. Ora Allegri si trova senza due giocatori importanti in organico. L’ho sempre criticato, ma a questo punto mi faccio una domanda: ma la Juventus, che è venuta a sapere dell’autodenuncia quando c’era ancora il mercato, non pensava che sarebbe mancato un effettivo in mezzo al campo, col rischio che mancasse anche il secondo? Ora sono cortissimi in mezzo al campo. Forse potevi pensarci prima di lasciare libero Cuadrado».

