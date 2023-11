Massimo Brambati ha rilasciato un’intervista verso Juve Inter, scontro diretto dell’Allianz Stadium. Le sue dichiarazioni

Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato in vista di Juve Inter del 26 novembre.

JUVE INTER – «Mi dispiace per questi infortuni, è il big match tra le prime due e vorrei vedere una partita con tutti gli effettivi. Queste Nazionali e i vari impegni fanno sì che ci siano sempre defezioni, che portano via qualcosa allo spettacolo. Sono sempre più convinto che si giochi troppo. I protagonisti di questo sport vengono sempre meno rispettati, sono loro che scendono in campo e fanno troppe partite. E’ un peccato che il nostro calcio venga esportato con partite che vedono giocatori non bene fisicamente per via dei troppi impegni. Spero ci sia ugualmente un bello spettacolo ma senza tanti titolari veri è un rischio».

The post Brambati scopre le carte verso Juve Inter: «C’è una cosa che mi dispiace» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG