Calciomercato Juve: l’obiettivo bianconero vince il Best Italian Player Under 21 di Tuttosport. Ecco tutti i dettagli

Sono stati svelati i nomi di tutti i vincitori dell’edizione 2023 del Golden Boy. Tra i premiati c’è spazio anche per Giorgio Scalvini, obiettivo del calciomercato Juve.

A lui il Best Italian Player Under 21 come miglior giocatore italiano Under 21 del 2023.

