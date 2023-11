Giuntoli premiato al Golden Boy 2023: ecco il riconoscimento per il dirigente della Juve relativo alla passata stagione

Premiato anche Cristiano Giuntoli al Golden Boy 2023. Il Greatest Challenge of the Year va al dirigente della Juve per la più grande sfida dell’anno.

L’ex Napoli è stato premiato per la vittoria dello Scudetto con il club azzurro sotto la guida di Luciano Spalletti.

The post Giuntoli premiato al Golden Boy 2023: ecco il riconoscimento per il dirigente della Juve appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG